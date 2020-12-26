Наталья Водянова в платье Paco Rabanne и горчичной дубленке отметилась на прогулке с щенком

Модель насладилась приятным вечером, а также показала, как ее младший сын играет с рождественским подарком.

Наталья Водянова является не только моделью, но и многодетной мамой. В этом году она стала женой французского бизнесмена Антуана Арно. Спустя девять лет они узаконили отношения. У пары уже подрастают сыновья Роман и Максим. Также у девушки есть трое наследников от первого брака Лукас, Нева и Виктор. Недавно звезда устроила им русские каникулы. Она объездила Мурманск, Карелию и побывала в Выборге со старшими детьми.

Католическое Рождество Водянова отметила дома. Накануне она поделилась кадрами, на которых позировала у нарядной елки с подарками. Примечательно, что перед поездкой дома у звезды поселился новый житель — щенок по кличке Кофе. Не только дети, но Арно с радостью стали играть с четвероногим другом. Теперь Наталья показала, как щенок подрос. Она запечатлелась с ним на диване, когда читала книгу. Девушка предстала в длинное платье с бахромой и верхом, напоминающим «бабушкин» платок.

«Я чувствую себя так же хорошо одетой, как и Кофе, в этом Paco Rabanne», — призналась модель.

Потом Наталья накинула на плечи дубленку горчичного цвета с меховым воротником. Она погуляла с щенком. Как оказалось, дети уже раскрыли подарки. Ее младший сын в пижаме стал играть с управляемой машинкой. За игрушкой стал гоняться щенок. Это развеселило мальчика до звонкого смеха. К слову, она редко показывает Романа.

«Рождественские подарки развернуты» , — отметила Водянова.

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