Три принцессы: Ксения Бородина облачилась в пышное платье с рюшами вместе с дочками

Телеведущая устроила вечеринку в стиле диснеевских принцесс в честь именинницы. Девочку ждали аниматоры, акробаты и настоящий бал.

Ксения Бородина не скрывает, что хорошо зарабатывает. Она ведет несколько шоу и передач, а также доход ей приносят реклама в соцсетях и корпоративы. Зачастую телеведущая пополняет гардероб вещами люксовых брендов.

На своих детей она тоже не жалеет денег. На днях ее младшей дочке Теоне исполнилось пять лет. В честь юбилея малышка получила две коробки с подарками и заветный телефон, о котором давно мечтала.

А 26 декабря Бородина закатила праздник для дочки в стиле диснеевских принцесс. Еще дома они начали готовиться к этому событию. Телеведущая облачилась в пышное алое платье из органзы, дополнив его черным поясом.

Ее дочка Маруся от первого брака нарядилась в темно-изумрудный наряд такого же фасона. Именинница в свою очередь предстала в розовом пышном платье. Ей также сделали объемную прическу с кудряшками.

«Сборы на днюху прошли успешно, но очень долго и нервно, у нас никогда спокойно это не проходит», — призналась Ксения.

На торжество ее проводил папа. На плечах малышки была шуба. Там ее уже ждали гости, а также аниматоры в костюмах принцев и принцесс. Они устроили настоящий бал.

«Какая красивая!» — воскликнули ведущие праздника, увидев именинницу.

Для всех гостей были накрыты банкетные столы с разными блюдами и сладостями. В конце вечера даже выступили настоящие акробаты, показав красочное представление. Поклонники одарили маленькую именинницу комплиментами.

«Мару, такая красотка», «Посмотрите на Марусю, маленькая кокетка», «Маруся, в конце поцелуйчик», Теона милашка, но сестра у нее какая выросла«, «Вот это праздник», — прокомментировали пост подписчики.

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