«Потеряли дар речи!»: постройневшая Лолита в корсете с глубоким декольте появилась на публике

Лолита Милявская прославилась не только, как певица, но и как женщина без комплексов. Она была замужем пять раз. Год назад артистку бросил молодой муж Дмитрий Иванов. Сначала певица сильно переживала, но вскоре ободрилась и заявила, что у нее в личной жизни все хорошо. Она встречается с разными кавалерами и занимается карьерой. Вскоре 57-летняя звезда стала худеть на глазах поклонников.

А 26 декабря вышел новый выпуск передачи «Привет, Андрей!». В студии обсуждали «Песню года» с Игорем Крутым, Николаем Басковым, Сергеем Лазаревым и другими знаменитостями. Для них выступила Лолита. Она появилась на публике в кожаных кюлотах и рубашке-жакете в тон. Певица исполнила лирическую композицию.

«Я сейчас плакать буду, это одна из любых песен», — признался Николай Басков.

После выступления Милявская продемонстрировала глубокое декольте. Она буквально порвала на себе кожаную рубашку. Под ней оказался черный корсет.

«Какой номер, какая ты! Мы просто потеряли дар речи! Расскажи секрет похудения!» — заявил Андрей Малахов. «На мне штаны висят», — призналась ему артистка. «Я пуговицы порвала, забыла, что это не кнопки», — добавила она. «Когда тебя ничто не раздражает, в доме нет абьюзера, нет дебила, ты худеешь, потому что ничего тебя так не бодрит», — с иронией заявила Лолита.

Гости в студии отметили, что она очень молодо выглядит и может поменять паспорт. Сама певица призналась, что в следующем году собирается сменить много партнеров в интимном плане.

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