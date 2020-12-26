«Новогодние подарочки»: Алсу примерила черное платье-футляр с открытыми плечами

Алсу в этом году старается больше времени проводить с семьей. Благодаря карантину она несколько месяцев провела с доками Сафиной и Микеллой. Несколько раз артистка даже показала младшего сына Рафаэля.

Певица даже дома старается выглядеть стильно. Увидеть девушку в халате — большая редкость. Примечательно, что в 37 лет она может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой.

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Пока многие звезды снимаются в новогодних шоу и передачах, Алсу предпочитает быть дома, чтобы обезопасить себя от коронавируса. При этом певица активно готовится к праздникам.

На днях она показала необычное платье из виртуального шелка бренда Александра Терехова. В гардеробе артистки много нарядов. Она еще не решила, в чем отпразднует Новый год. Девушка любит простые наряды с лаконичным кроем.

26 декабря Алсу похвасталась подарком. Она примерила еще одно платье-футляр черного цвета. Наряд с открытыми плечами подчеркнул изящную фигуру многодетной мамы и позволил показать стройные ноги. Более того, платье длины мидакси визуально сделало звезду выше.

«Приехали новогодние подарочки», — призналась артистка.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие отметили, что девушке идут такие элегантные образы. «Шикарная», «Очень красивая», «Мне нравится, такая вы стройняшка», «Алсу, просто прекрасная», «Отличный наряд», «Платье как для вас сшито», — прокомментировали пост подписчики.

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