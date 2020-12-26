Стильный монохром: Орлова в шелковой блузке и жакете с застежкой-брошкой посетила ресторан

Ольга Орлова в свое время выступала в группе «Блестящие», а в последние годы девушка вела шоу «Дом-2» с Ксенией Бородиной, Ольгой Бузовой и Владом Кадони.

Недавно стало известно, что знаменитая телестройка спустя 16 лет будет закрыта. Она больше не выйдет в эфир канала ТНТ. Не только участники реалити-шоу, но и ведущие с грустью прощаются с проектом. На днях состоялись последние съемочные дни, поэтому 25 декабря вечером Ольга решила развеяться.

Артистка отправилась в ресторан, где встретилась с с подругой. Она провела вечер, наслаждаясь изысканными блюдами и теплой беседой. Для такого случая телеведущая облачилась в монохромный образ. Девушка облачилась в шелковую блузку и брюки ультрамаринового цвета. Изюминкой лука стал жакет с застежкой-брошкой. Орлова дополнила наряд чокером. Она сделала неброский макияж.

«Для того чтобы растопить сердце, достаточно просто до него дотронуться», — написала ведущая.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 43-летняя артистка. Многим пришелся по душе ее изящный образ. «Вы шикарны», «Очень красивая блузка с жакетом. Нежно и женственно. Обожаю синий цвет в любом тональности», «Оляяя, мне срочно нужна такая брошь», «Выглядите шикарно», «Очень красивая», «Какая роскошная наша», «Приятно смотреть на элегантную женщину», — прокомментировали пост подписчики.

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