«Шикарная»: Лопырева засветила пышную грудь в ажурном белоснежном платье по фигуре

Практически весь этот года Виктория Лопырева проводит в жарких странах. Зимой она была в ОАЭ, потом несколько месяцев жила в Турции, а сейчас наслаждается океаном на Мальдивах. В своем Instagram она поделилась снимком, на котором позировала в белоснежном ажурном платье с объемными плечами, блеснув эффектным декольте.

«Ух, какая! Секси! Красавица! Шикарная! Невероятно красивая!», — писали пользователи Сети.

больше по теме Виктория Лопырева в бархатном платье в пол с разрезом и на шпильках снялась в фотосессии Модель начала готовиться к фестивалю «Матрешка». Девушка решила создать красивую рекламу проекту.

Напомним, что недавно блондинка спровоцировала слухи о разводе со своим вторым мужем – бизнесменом Игорем Булатовым, с которым состоит в браке с прошлого года. У пары подрастает сын с необычным именем – Марк-Лионель, которому совсем скоро исполнился два года. Но позже все домыслы решила развеять. В отношениях бизнесмена и модель по-прежнему царит гармония и любовь.

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