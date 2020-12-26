Новогодняя модница недели: эксперты оценили концертные наряды Лорак, Подольской, Успенской, Гагариной и других звезд

Новогодние концерты – это не только лучшие моменты услышать любимые песни, но и очередной повод оценить наряды звезд. А они к таким событиям готовятся очень серьезно. Мы уже знаем, в каких нарядах артисты появятся в праздничных программах. А модные эксперты Teleprogramma.pro уже оценили их образы по десятибалльной системе.

Лариса Долина

В новогоднем голубом огоньке на телеканале «Россия 1» на сцену выйдет в сером блестящем костюме Лариса Долина. Имиджмейкер Лариса Тимиряева считает, что ее образ трендовый, в модном минималистическом стиле.

«Серый цвет – главный цвет стиля минимализм. В этом стиле важным является персона, а не одежда, ничто не должно перетягивать на себя внимание. Лаконичный крой, полуприлегающий силуэт. Этот стиль для уверенных в себе женщин, какой и является Лариса Александровна. Отдавая предпочтение минималистической манере, нужно понимать, что в создаваемых образах главным объектом являетесь вы, а одежда всего лишь огранка. Поэтому в этом образе даже пайетки не отвлекают на себя внимание, а наоборот, своим металлизированным блеском, придают серому цвету и брючному костюму жесткости и напоминает кольчугу, что работает на образ Ларисы, подчеркивая ее характер, ее стиль, ее уверенность в себе. Ничего лишнего, но получилось стильно, празднично и модно. 10 баллов однозначно», — сказала Тимиряева.

Фэшн-стилист Анна Бжедугова считает, что фасон костюма артистке не идет.

«Не подчеркнута ровным счетом ни одна часть тела, несмотря на то, что пайетки очень привлекают к себе внимание в принципе. Странный V-образный вырез, который вписался в костюм будто бы только для того, чтобы у него появилась хоть какая-то форма. В целом костюм похож на большой кусок ткани с пайетками, который вручили ученице факультета дизайна одежды со словами: «Сделай из этого что-то за час». Совершенно непроработанный образ. 5 баллов», — отметила Бжедугова.

Модный блогер Кира Дихтяр наоборот, решила, что наряд выглядит неплохо.

«Опять серый цвет! Никаких ярких красок, почему-то. Видимо 2020-й так сказался на наших певцах. Наряд выглядит вполне не плохо. Но вот эта «юбочка» от груди, придает излишний объем в талии, хотя он лишний и скрывать ей нечего, Лариса Долина в прекрасной форме! 7 баллов», — подчеркнула Дихтяр.

Наталья Подольская

Недавно ставшая мамой во второй раз Наталья Подольская появилась на сцене новогоднего голубого огонька вместе с мужем Владимиром Пресняковым. Певица блистала в черном платье-бюстье. Лариса Тимиряева считает, что женственный наряд Натальи и брутальный у Владимира смотрятся в дуэте одновременно контрастно и эффектно.

«Они отдали предпочтение Total black, который на лидирующих позициях. Также просто идеально смотрится контрастное столкновение мужского и женского. Очень грамотная и красивая подача черного цвета у Натальи. Открытая зона декольте платья бюстье, плюс низ платья разбавлен прозрачной сеткой, что подчеркивает контраст между черной тканью и светлой кожей. Разные фактуры и текстуры тканей. Также платье декорировано модными пайетками и бахромой. 10 баллов», — сказала Тимиряева.

Анна Бжедугова придерживается другого мнения.

«В платье нужно было оставлять либо стиль нижней части, либо верхней. Акцент сделан на неординарность, но исполнение оставляет желать лучшего. Какую роль выполняет этот сетчатый подол? Без него было бы гораздо лучше. Если мы срезаем нижнюю часть, то образу сразу не хватает дополнительных деталей. 5 баллов», — сказала Бжедугова.

У Киры Дихтяр наряд молодой мамы вызвал некоторые вопросы.

«Зачем этот прозрачный низ из сетки? Почему верхняя часть платья заканчивается острыми клиньями? Можно предположить, конечно, что весь наряд должен символизировать новогоднее дерево. На мой взгляд, это какая-то вариация на тему маленького черного платья, которая по факту оказалась не очень интересной. Верх платья мне очень нравится, но «штора» внизу, вообще ни к чему – лучше бы она ее оторвала, было бы гораздо милее. Тем более, что она достаточно молодая, мама двоих детей, недавно родила второго и выглядит отлично. К тому же, они оба в черном, и могли бы хоть на ком-то сделать яркий акцент, это же все-таки праздник. 6 баллов», — заключила Дихтяр.

Елена Степаненко

Экс-супруга Евгения Петросяна блистала в ярко-красном платье на Новогоднем параде звезд, который пройдет на телеканале «Россия 1». Ларисе Тимиряевой ее образ наполнил Людмилу Прокофьевну из «Служебного романа» после преображения.

«Силуэт платья подчеркивает женственность и фигурку Елены Григорьевны. Белые пуговки на талии визуально ее сужают. Но… белый цвет смягчает драму красного цвета, и длинные остренькие ноготки, остроносые на шпильке лодочки, массивный перстень, немного не вяжутся с сочетанием «клубника со сливками». 9 баллов», — подчеркнула Тимиряева.

У Анны Бжедуговой, глядя на образ Степаненко, появилась другая ассоциация.

«Платье сразу навеивает запах пирожков и жареных котлет. Напоминает платье буфетчицы, в образе нет ничего нарядного, как и красивого. Статность и конституцию этой фигуры можно было бы выгодно подчеркнуть по талии, выбрать правильную длину и, конечно же, поменять этот чудовищный цвет. Опять же, платье будто бы сшили за час. Оно висит на груди, совершенно не сидит по фигуре, непонятная длина и ширина рукавов. 4 балла», — отметила Бжедугова.

Кира Дихтяр считает, что платье Степаненко сложно назвать новогодним.

«Возможно, оно относится к конкретному скетчу, который разыгрывает актриса на сцене со своим партнером. Причем, судя по всему, сценка посвящена какому-то прошлому времени – 50-60 гг. прошлого века (в стиле американских домохозяек того времени). Лично мне не нравится, как сидит верхняя часть платья – ощущение, что оно провисает где-то в области груди и над талией, возможно, такова была задумка дизайнера, но у меня это вызывает вопросы. Слишком широкие рукава, слишком широкая белая полоска на них. И пояс с пуговицами тоже, к сожалению, этот наряд собой не украшает. 5 баллов», — сказала Дихтяр.

Полина Гагарина

Белоснежное платье, в котором Полина Гагарина появилась на Новогоднем маскараде на Первом канале, пришлось по душе Ларисе Тимиряевой.

«Полина в белоснежном платье в стиле «нью-лук» выглядит изящно и красиво. Это и хрупкие плечи, и узкий лиф, и подчеркнутая талия, и широкая, расклешенная юбка. А усиление плечевого пояса визуально сделало талию Полины просто осиной. Кстати, женственность и гендерный акцент снова в моде. Гармонично сочетаются жесткость текстуры ткани и ее глянцевая фактура. Эта жесткость и блеск плюс белый цвет — просто полное попадание в зимний, холодный антураж. Получилась такая зимняя красавица. Для Снежной королевы слишком нежна, а для Снегурочки, слишком эффектна. Здорово! 10 баллов», — отметила Тимиряева.

Анна Бжедугова сравнила Гагарину с белым лебедем.

«В контексте Новогоднего концерта платье Полине Гагариной подходит. Она словно «Белый лебедь», ее образ подчеркивает такой нежный вырез, белоснежная ткань, да еще и в лучах голубого цвета. С другой стороны, оно слишком уж напоминает свадебное, что, безусловно, допустимо для сценического, но не праздничного образа. 9 баллов», — сказала Бжедугова.

Сказочный образ, глядя на наряд Полины, вспомнила и Кира Дихтяр.

«Платье можно смело сравнить со свадебным или сказочным – как будто она пришла из мультика «Холодное сердце». На снежную королеву Полина Гагарина совсем не похожа. Платье очень женственное, белоснежное, открытые плечи (совсем не по-зимнему). Певице этот фасон явно к лицу и по фигуре. Остается только пожелать, чтобы все загаданное у нее в следующем году обязательно сбылось. 10 баллов», — заключила Дихтяр.

Ани Лорак

Платье артистки, которое Лорак выбрала для концерта на Первом канале, Лариса Тимиряева назвала самым трендовым в сезоне 2020 — 2021.

«Маленькое черное платье перестало быть маленьким. Самым модным считается черное платье лаконичного кроя, полуприлегающего силуэта длины миди с высоким разрезом по ноге. А его новогодняя версия – расшитая пайетками. Обувь в абсолютной гармонии с платьем и в модной тенденции на устойчивой платформе и состоит из одной полоски и ремешка на щиколотке. Образ модный, стильный и новогодний. А поскольку Новый год – ночной праздник, то мерцание пайеток на черном фоне ассоциируются с ночным небом, усыпанном звездами. 10 баллов», — отметила Тимиряева.

Максимальную оценку Лорак поставила и Анна Бжедугова.

«Удачное платье! Нравится, как подчеркнута фигура, утрированные плечи и разрез на ноге. Прямая ассоциация с Ким Кардашьян, даже формы несколько идентичны, по крайней мере спереди. Ничего лишнего – хорошая длина, хорошо очерчена фигура и правильный акцент на плечах. 10 баллов», — сказала Бжедугова.

Солидарна с коллегами осталась и Кира Дихтяр.

«Платье Лорак выше всяких похвал и отвечает всем запросам: элегантное, женственное, новогоднее, нетривиальное и отлично сидит по фигуре. Наличие накладных плеч относит наряд к 40-м гг. прошлого века, но в данном случае это не только не портит платье, наоборот, добавляет ему изюминки и элегантности. 10 баллов», — сказала Дихтяр.

Любовь Успенская

Также в новогоднюю ночь на Первом можно будет увидеть и Любовь Успенскую. Блестящий жакет, как заметила Лариса Тимиряева, в этом сезоне очень актуален.

«Если сравнивать новогодние образы, то жакет в пайетках более трендовая вещь, чем платье в паетках. Асимметричный крой, декоративная деталь добавляют в образ оригинальности. Образ в модной тенденции смешения стилей, где сочетается несочетаемое: классика и гламур. Это стилистическое сочетание поддержано прической. Образ получился и ярким, и элегантным. Жакет структурировал силуэт, расправил плечи. Любовь выглядит эффектно и презентабельно. 10 баллов», — заключила Тимиряева.

Анне Бжедуговой не понравилась структура пиджака.

«Мне очень нравятся пиджаки. Но не многие знают, как правильно выбрать хороший фасон пиджака, который подчеркнет фигуру и создаст правильные акценты в образе. Структура этого пиджака достаточно «расхлябанная». Это могла бы быть плотная ткань с пайетками, которая бы лучше держала форму. 8 баллов», — отметила Бжедугова.

Кира Дихтяр считает, что в платье Успенская выглядела бы выигрышнее.

«Достаточно праздничный пиджак, только вот джинсы на Новый год, как-то не ахти. Вполне стройна для своего возраста, но, на мой взгляд, можно было бы выбрать что-то поинтереснее. Безусловно, в глаза бросается нестандартный покрой пиджака, при этом сам карман с каким-то набалдашником смотрится не очень. Думаю, что в платье Любовь Успенская смотрелась бы выигрышнее. 9 баллов», — заключила Дихтяр.

Подводим итоги

Наряды для праздничных концертов наши эксперты оценили следующим образом. Лариса Долина за свой образ получает 7,3 балла. Платье Натальи Подольской – 7 баллов. Наряд Елены Степаненко – 6 баллов. Сказочное платье Полины Гагариной оценили в 9,6 балла. Образ Ани Лорак получил максимальные 10 баллов, а костюм Любови Успенской – 9 баллов.

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Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева – стилист-имиджмейкер. Получила образование в международной школе имиджелогии Art in Style и Институте репутационных технологий «Арт & Имидж».

Анна Бжедугова – модный эксперт. Закончила факультет международной журналистики МГИМО. Живет и работает в Лос-Анджелесе, где строит карьеру актрисы кино и продолжает работать приглашенным редактором для Vogue, Marie Claire и многих других российских изданий.

Кира Дихтяр – модель международного класса, актриса, модный блогер. Участвовала в рекламных кампаниях разных спортивных брендов, в том числе Nike, что привело ее к первой fashion-кампании в качестве лица марки Abercrombie & Fitch. Украшала обложки Vogue, Glamour, In Style, GQ, Elle, Vanity fair, Cosmopolitan, Noise, Marie Claire, FHM, Maxim.

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