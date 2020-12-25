«Вызывающе резкий образ»: модного визажиста не впечатлил макияж Ксении Собчак

У Ксении Собчак, как и у многих других звезд, декабрь расписан буквально по минутам. По ее словам в Instagram, чтобы успеть на все съемки, нужно быть всегда во всеоружии. Именно для одной из них телеведущая сделала яркий, голливудский макияж и объемную прическу. Эксперта портала Teleprogramma.pro, визажиста Анастасию Амирханову, однако образ Ксении не впечатлил.

«Классический голливудский макияж, очень яркие глаза. Снято под лампой, поэтому смотрится адекватно. Но для нее это яркий макияж, перебор. Если это для съемочной площадки, то ок, но в жизни — очень яркий макияж. Объемная укладка плюс очень яркие глаза — это вызывающе резкий образ для славянской внешности Ксюши», — сказала Амирханова.

Справка Teleprogramma.pro:

Анастасия Амирханова — визажист. Призер конкурсов визажистов «Красота на Волге» в номинации «Свадебный макияж», Roma Fashion Week в номинации «Подиумный макияж». Имеет аккредитацию международного уровня.

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