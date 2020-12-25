По-королевски: 71-летняя Пугачева в летящем платье и нюдовых лодочках устроила дефиле в замке

Еще историк моды Александр Васильев подметил, что с замужеством Примадонна не только похорошела, но и помолодела.

Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают семилетних двойняшек Гарри и Лизу. В одном из интервью шоумен признался, что считает свою вторую половинку лучшей мамой. Примадонна заботится о воспитании детей, вкладывает в них всю душу, проявляя родительскую заботу и любовь. В более молодые годы, когда она растила старшую дочь Кристину, у певицы не было такой возможности — быть с ребенком 24 часа в сутки на протяжении всей недели. Постоянные гастроли, концерты, всевозможные репетиции и съемки — она едва находила время на отдых и семью. Зато сейчас Алла Борисовна восполняет этот пробел в своей жизни.

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Еще историк моды Александр Васильев подметил, что с замужеством Примадонна не только похорошела, но и помолодела. Союз с шоуменом Максимом Галкиным, как считает искусствовед, пошел певице только на пользу. Она расцвела, похудела, стала ухаживать за своей внешностью, сменила гардероб и приобрела новый стимул к жизни, став мамой.

На одной из фан-страничек Аллы Пугачевой появились ее памятные кадры, ранее этот же видеоролик публиковал муж певицы в своей личном профиле. Примадонна в летящем платье с цветочным принтом и нюдовых туфлях-лодочках на шпильке устроила дефиле в замке в подмосковной деревне Грязь. Юбка наряда развевалась, пока певица шествовала королевской поступью по фойе, демонстрируя очертания фигуры. Белокурые локоны она оставила распущенными, придав им объем с помощью укладки и челки.

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