Тренд на маскулинность: Пегова предстала в песочном комбинезоне-тренче и мужской кепке

Ирина Пегова отметилась в одной из звездных фотосессий, сообщив своим поклонникам в личном блоге: «Актриса играет актрису».

Артистка поделилась с фолловерами кадрами прошедшей фотосессии. На обнародованном видео она появляется с камерой в руках в песочном брючном комбинезоне-тренче и мужской кепке, лихо завернутой козырьком набок.

Ранее Эвелина Хромченко в программе «Модный приговор» рассказывала о тренде на маскулинность. В настоящий момент одеждой, заимствованной из гардероба сильной половины человечества, конечно, уже не удивишь, но впечатлить можно.

«Благодаря мужским вещам все самые женственные качества, даже те, что были спрятаны глубоко, немедленно вылезают на поверхность», — заметила ведущая фэшн-проекта.

Отметим, что сразу после фотосессии Ирина отправилась отдыхать в подмосковный санаторий с детокс-уклоном. Звезда призналась, что очень устала за последнее время, ведь кроме работы в кино и театре, она участвовала в проекте Первого канала «Ледниковый период». В настоящий момент все серии записаны, и зрителям лишь остается дождаться последнего выпуска 26 декабря. Актриса, несмотря на то, что является одной из самых возрастных участниц шоу (ей 42 года) смогла дойти до финала.

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