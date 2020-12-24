«Ну очень крутое!»: Бородина похвасталась пышным бархатным платьем с рукавами-фонариками

Ксения Бородина не скрывает, что ей нравится хорошо выглядеть. Девушка порой позволяет себе отдохнуть, отказавшись от макияжа, так как на работе ей приходится всегда ходить с профессиональным гримом. А вот облачаться в стильные наряды она старается даже в обычной жизни. Не раз телеведущая хвасталась вещами люксовых брендов. Более того, она признавалась, что порой ей удается создавать такие удачные аутфиты, что стилисты на работе позволяют ей так и идти в кадр.

Похоже, что так произошло 24 декабря. Ксения побывала на съемках «Дома-2», который готовится к закрытию. Реалити-шоу в 2021 году больше не выйдет в эфир канала ТНТ. Также девушка побывала на съемках новогоднего выпуска шоу «Бородина против Бузовой». Телеведущая покрасовалась на камеру в бархатном платье миди с рукавами-фонариками, которые актуальны в этом году. Наряд украшали жемчужинки. Благодаря крою, Бородина подчеркнула свою талию. Образ дополнили золотистые туфли-лодочки.

«Девчонки, я просто не могла не показать вам это платье. Мне кажется, если я снимусь в нем, и не отмечу, то разорвете. Ну очень крутое! Каждая из вас думает о том, в чем отмечать Новый год. Мне кажется, платье принцессы — то, чего мы заслуживаем. Мне очень нравится», — поделилась звезда.

Многие поклонники посчитали, что Ксения выглядит прекрасно. Бархатные наряды всегда пользовались популярностью у звезд. В этом году многие артисты также выбирают образы с пайетками. К слову, позже Бородина сменила образ. Для съемок празднования Нового года она выбрала розовое мини-платье с открытыми плечами и объемным верхом. Девушка собрала волосы в хвост и сделала макияж в тон наряду.

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