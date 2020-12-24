«Свежа и красива»: Ксения Собчак в жакете оверсайз и платье-сорочке в горох восхитила стилиста

Ксения Собчак любит экспериментировать с имиджем. Одно время она носила длинные волосы, потом сделала стала заплетать косы, но год назад сделала удобную стрижку по плечи. Стиль со временем у телеведущей тоже изменился. Если раньше она часто носила мини, то теперь у нее в гардеробе больше платьев и юбок длины миди. Более того, девушка предпочитает образы в ретро стиле или добавляет необычные детали.

Так, недавно она поужинала с видом на Кремль в сером костюме с пиджаком оверсайз и широкими брюками, а ранее девушка посетила музей в Санкт-Петербурге, надев кожаный костюм с юбкой-футляром. Собчак следит за модными трендами, поэтому готова каждый день менять образы. 24 декабря она решила запечатлеть себя перед работой. Телеведущая покрасовалась на камеру после того, как стилисты сделали ей новую более короткую прическу с кудряшками и макияж с акцентом на глазах.

Ксения позировала в платье-сорочке в горох и жакете оверсайз с крупными пайетками. «Новый день, новая причесочка!» — похвасталась она. В шутку звезда сравнила себя с лошадью. А вот поклонникам ее наряд понравился, как и новая укладка. Для портала Teleprogramma.pro оценила ее аутфит имидж-стилист Ольга Трофимова.

«В этом сезоне модны жакеты оверсайз, а также в целом наряды оверсайз, которые немного дают объема и бесформенности образу. Также в плюсе к оверсайзу модно носить многоярусные цепочки, стеклярусы, жакеты, как у Ксении Анатольевны, расшитые крупными пайетками. В общем, можно сделать вывод, что Собчак в тренде. Кто-то ей умело помогает. Тренд может быть подан изысканно и элегантно, но и безвкусно. Безвкусица в этом сезоне в образах, из-за оверсайза, часто присутствует, но здесь хорошо то, что сочетание цвета макияжа, жакет подобрано абсолютно правильно. Ксения Анатольевна свежа и красива! Прическа ей идет, а жакет подчеркивает жесткое плечо и в принципе жесткость лацканов жакетов задает деловую ноту, но горох внизу жакета, задает игривость и непринужденность образу. Сняв жакет Ксения будет выглядеть иначе, более женственно и романтично. Стилистически все верно обыграно. Она одета по последним трендам, но мне не всегда нравятся цепочки, можно было обойтись без них», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.

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