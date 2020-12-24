«Образ фривольный»: Васильев в пух и прах разнес сексапильное платье Кошкиной, но засмотрелся на декольте

Яна Кошкина вслед за другими именитыми гостями появилась на церемонии вручения премии «Золотой граммофон». Историк моды Александр Васильев не смог оставить без внимания вечерний туалет светской львицы. По мнению искусствоведа, соведущая Павла Прилучного в шоу «Короли фанеры» оделась слишком провокационно, оголив столько тела, что можно было бы и вовсе прийти в костюме Евы.

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале в пух и прах разнес сексапильное платье Яны, подметив, что девушка явно переборщила с перчинкой. При этом историк моды восхитился красивой линией декольте, признав, что Кошкина знает, как привлечь к себе восторженное внимание сильной половины человечества.

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«Образ Яны Кошкиной — более чем фривольный. Не могу сказать, что это платье имеет какие-то эстетические достоинства, — слишком много швов и линий, которые его только утяжеляют. А то, что у Яны красивая фигура, я уже говорил не раз. Грудь аппетитная, но она не выглядит естественной. Не знаю, какие роли Кошкина играет в кино. Но если в жизни ее устраивает образ call girl для богатых клиентов, то пускай продолжает в том же духе», — приводит 7days слова Александра Васильева.

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