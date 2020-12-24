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«Она красивая и стройная»: Васильев не смог найти изъяна в атласном платье Гагариной на светском рауте

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале подметил, что оставшись без мужа Полины расцвела и похорошела.

«Она красивая и стройная»: Васильев не смог найти изъяна в атласном платье Гагариной на светском рауте
Полина Гагарина. Фото: Instagram.com/gagara1987

Александр Васильев в своей постоянной модной колонке восхитился красотой и грацией наставницы вокального проекта «Голос» на Первом канале Полины Гагариной. Ведущий программы «Модный приговор» не смог придраться к аутфиту знаменитости, блиставшей по его мнению, на ковровой дорожке премии «Золотой граммофон». В своем микроблоге певица также поделилась снимками с этого мероприятия. На первом фото она позировала в гордом одиночестве, демонстрируя вечерний ансамбль, а на втором — предстала с Сергеем Лазаревым.

«Я знаю, что Полина Гагарина переживает непростой период, она разводится со своим вторым мужем — фотографом Дмитрием Исхаковым, с которым я даже знаком. И детали этого развода бурно обсуждаются в прессе.

Но для женщины, пережившей расставание с супругом, Полина выглядит роскошно. Она красивая и стройная, платье элегантное, черный атлас всегда смотрится прекрасно и торжественно», — приводит 7days слова Александра Васильева.

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