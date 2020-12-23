«При полном параде»: Лопырева в платье с баской устроила шопинг в Дубае

Модель уже начала выбирать подарки для друзей. Для этого она посетила ювелирный магазин.

Виктория Лопырева не скрывает, что обожает путешествовать. В этом году она не раз совершала перелеты с сыном Марком Лео. Недавно девушка устроила себе отдых на Мальдивах с подругами. Несколько недель она нежилась на солнце.

На этот раз муж Игорь Булатов не смог составить ей компанию, так как занят на новой должности. На днях модель отметилась на частном самолете. Некоторые поклонники надеясь, что она вернется в Россию, но девушка предпочла снова оказаться в Дубае.

Так, накануне Виктория отправилась на шопинг. Она решила купить подарки родным, так как приближается Новый год. Девушка посетила ювелирный магазин.

Примечательно, что бывшая обладательница титула «Мисс России» привыкла всегда безупречно выглядеть, поэтому принарядилась для шопинга. Лопырева предстала на публике в морковном платье на пуговицах с баской. Туфли-лодочки на шпильке дополнили ее образ, а пояс подчеркнул талию.

В руках у звезды бала сумка Hermes синего цвета Поклонники отметили, что девушке идут яркие цвета. При этом многим показалось, что наряд прибавил ей возраста. Для портала Teleprogramma.pro оценила ее лук стилист Элла Маковей.

«Для кого как, а для Виктории выбирать подарки — это часть работы. Видимо, поэтому в торговый центр она приехала при полном параде. Укладка, макияж, маникюр, крупные брильянтовые украшения днем. Яркий, но немного старомодный по крою костюм с юбкой-миди тесноват телеведущей. Кремовые классические лодочки с контрастным мыском и знаменитая сумка в темно-синей версии — узнаваемые маркеры статуса владелицы. Сегодня это признак не вкуса, а лишь благосостояния», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шоппером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция и имеет высшие образование.

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