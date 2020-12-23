«Ярко, смело, стильно»: модный эксперт оценила наряд Оксаны Федоровой

Перед Новым годом самая красивая девушка Вселенной 2002 года Оксана Федорова пожаловалась на нехватку времени. В своем Instagram она опубликовала снимок с прогулки по Москве, где объяснила, что теперь поздно освобождается по вечерам. Несмотря на такую занятость, выглядит телеведущая ярко и стильно. Это отметила эксперт портала Teleprogramma.pro, имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Нарядный, слегка гламурный за счет переливов костюм успокоила весьма трендовым черным пальто. Оно еще и с модной изюминкой – с мехом. Смотрится оригинально, ярко, смело и стильно. В последнее время Оксана выбирает смелые образы и ей это удается. Правильно расставляет акценты. А ее лаконичные укладки всегда гармонично смотрятся со всеми образами», — сказала Трофимова.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – имидж-стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти поинт», опыт работы более 10 лет.

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