Агата Муцениеце в последнее время много работает. Она успела отдохнуть на Мальдивах, где набралась сил перед праздниками. Девушка в этом году развелась с Павлом Прилучным, поэтому живет с детьми в столичной квартире. Однако она не запрещает бывшему мужу видеться с дочкой и сыном. На днях актриса смогла покататься на лыжах в Сочи. Она сменила имидж, поэтому теперь часто получает комплименты.

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А вот после возвращения в Москву у Агаты началась череда съемок. Накануне она позировала в белом платье в пол для фотосессии, которая связана с новым сериалом «Крюк». Уже 23 декабря она заинтриговала поклонников, похваставшись очередным аутфитом.

Для начала Муцениеце примерила легкое платье из органзы канареечного цвета. Спереди была драпировка. Ткань плиссе плавно переходила в рукава и выглядела словно крылья. Артистке собрали волосы в пучок и дополнили образ крупными сережками.

«Рукава — топчик», — отметила звезда.

К слову, желтый цвет стал особенно популярен в этом сезоне. Настя Каменских тоже выбрала платье такого цвета для появления на телешоу. А вот Агата вскоре сменила образ на более вечерний. Она надела платье в пол с кружевом. Наряд открывал одно плечо и позволил показать стройные ноги. Актриса не удержала и зажигательно станцевала во время фотосессии. Черные босоножки дополнили ее образ.

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