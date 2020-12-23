Елена Воробей повторила легендарный образ Аллы Пугачевой, а Елена Степаненко — подчеркнула талию

На съемках «Новогоднего голубого огонька» собрались не только певцы, но и юмористы. Евгений Петросян тоже появился на концерте.

Остаются считанные дни до наступления Нового года. Пандемия не помешала снять развлекательные передачи и концерты, которые будут показывать в главную ночь года. У звезд, уже по традиции, в декабре прибавилось работы. Недавно прошли съемки «Новогоднего голубого огонька» для канала «Россия 1». На сцене выступили не только певцы, но и юмористы. А ведущими звездного парада стали Николай Басков и Андрей Малахов.

На съемках побывала Елена Степаненко. Два года назад она развелась с Евгением Петросяном. Теперь у артиста новая семья. Юмористка одно время не появлялась на публике, а сейчас с радостью ведет передачи на телевидении. Поклонники давно заметили, что 67-летняя пародистка постройнела и даже стала выглядеть моложе. На этот раз она облачилась в алое платье миди на запах. Такой крой наряда идеально маскирует недостатки фигуры.

Также на сцене отметилась Елена Воробей. Она предстала в голубом платье-балахоне и с шиньоном на голове. Артистка скопировала легендарный образ Аллы Пугачевой. Как известно, раньше Примадонна любила носить наряды свободного кроя.

Также зрителей ждет появлением семьи Игоря Николаева. Он выступит с женой Юлией Проскуряковой, которая для такого случая оделась в одинаковые платья с дочкой Вероникой. Узнать, кто еще появится на новогодней передаче, можно в большой колонке портала Teleprogramma.pro.

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