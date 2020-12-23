Настоящая дива: Ани Лорак вслед за Аллой Пугачевой надела алый бомбер для посиделок в баре

Певица решила развеяться вместе с крестным отцом своей дочки Софии. При этом она выбрала повседневный образ с трендовым пуховиком.

Ани Лорак не скрывает, что ей нравится хорошо выглядеть, как и любой другой женщине. В этом году ей удалось отдохнуть. Летом она загорала в Греции с дочкой Софией. Лишь в сентябре девушка вернулась к работе. Она ездила на различные съемки и вечеринки. При этом артистка часто приезжала к Филиппу Киркорову. Они давно дружат. Более того, король российской эстрады является крестным отцом Софии. Девочка обожает играть с его детьми: Аллой-Викторией и Мартином.

В последнее время у Каролины (Настоящее имя звезды. — Прим. ред.) почти не было свободной минуты. Она участвовала в съемках новогодних концертов и передач. Но накануне девушка решила развеяться. Она провела вечер в компании Киркорова. Они с друзьями сходили в бар в Москве. Певица для такого случая выбрала простой повседневный аутфит — широкие теплые брюки и толстовку с кепкой. Поверх она надела алый дутый бомбер. Такие пуховики в моде в этом сезоне. Ранее похожий бомбер в клетку примерила Алла Пугачева.

А вот Филипп Киркоров был в белоснежном пальто и толстовке люксового бренда. Певец за последнее время сильно похудел, это заметили и его поклонники.

«Лучшая команда на свете», — заявила Лорак.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие отметили, что даже в повседневных образах она похожа на диву. «Каролина такая низенькая», «Куколка», «Ой, бомбер шикарный», «Лорак и Филипп неразлучны», «Красивая команда», «Приятно видеть Каролину счастливой и отдохнувшей», «А где Софа?», «У вас крутой пуховик», — стали обсуждать кадр пользователи Сети.

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