«Время подводить итоги»: Валерия поддержала тренд на костюмы, выбрав ярко-алый комплект

Модные эксперты утверждают, что костюмы в нынешнем сезоне на пике популярности. Об этом в частности высказывались фешн-стилисты программы «Модный приговор» на Первом канале. К их мнению прислушалась и певица Валерия. Для съемок она выбрала ярко-алый наряд, дополнив его белым топом и черными туфлями на шпильке. Снимком поп-дива поделилась в своем Instagram, заодно попросила подписчиков рассказать свои истории, связанные с уходящим годом.

«Конец декабря – время подводить итоги… Давайте в противовес всему негативному множить вокруг себя добро и любовь. Жду ваших историй. Мне правда это очень интересно», — написала Валерия.

Напомним, что недавно артистка выпустила новую песню «Пьяная». Съемки клипа прошли в Дубае, где певица с мужем Иосифом Пригожиным провела осенние месяцы. Кроме того, артистка готовится стать бабушкой. Внучку в ближайшее время ей подарят младший сын Арсений и его жена Лиана.

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