«Не могу удержаться»: Боярская рассказала, как какие наряды всегда покупает в магазине

Елизавета Боярская недавно отметила 35-летие. Актриса счастлива в браке с Максимом Матвеевым и растит двоих детей — восьмилетнего Андрея и двухлетнего Григория. В последнее время она была очень занята на работе. Но девушка находит свободные вечера, чтобы сходить на свидание с мужем или просто отдохнуть. Примечательно, что в ресторан она может прийти в простой футболке, а вот на светских раутах ее можно увидеть в вечернем платье или брючном костюме.

Поклонники восхищаются стилем Елизаветы и не раз отмечали, что она одевается элегантно. Однако в новом интервью девушка призналась, что порой не знает, как сочетать вещи.

«Я ничего в этом не понимаю. Часто смотрю на девушек и думаю: как красиво она одета!» — поделилась актриса.

По словам знаменитости, она скупает одежду, а потом наряды просто висят в шкафу. Боярская считает, что у нее нет стилистической жилки. Поэтому она порой пытается скопировать образы, которые ей приглянулись.

«Я фанат верхней одежды!» — при этом отметила девушка.

Она считает это странным, так как на улице почти не бывает, а до работы идет 10 минут пешком. При этом именно верхняя одежда завораживает звезду.

«Когда вижу красивое пальто, или интересную куртку, не могу удержаться и покупаю. Здесь я не ошибаюсь», — пояснила актриса.

Также Елизавета призналась, что у нее есть сложности с обувью. Подбирать себе сапоги и ботинки, а также комбинировать их с нарядами — для нее проблема. Но она нашла выход. «Есть дежурный набор, как у каждой девушки». Жена Максима Матвеева приобрела светлые и темные лодочки, чтобы надевать их на разные мероприятия. По ее словам, лоферы, полусапожки и другую обувь она не знает с чем носить, поэтому ни за что не наденет. Более того, они ей просто не нравятся, об этом пишет издание 7days.

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