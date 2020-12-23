Путешествие до свадьбы: Арзамасова в летящей юбке насладилась круизом на яхте

На днях стало известно о том, что Елизавета Арзамасова тайно вышла замуж за своего возлюбленного — 47-летнего Илью Авербуха. Разница в возрасте у молодоженов значительная — порядка двадцати двух лет. Однако подобная история не помешала им построить гармоничные отношения. Выбор отца сын Ирины Лобачевой — 16-летний Мартин — поддержал. И поспешил поздравить звездного родителя с женитьбой. Теперь у юноши появилась мачеха, которая старше его всего на девять лет. При таком раскладе по возрасту Лиза могла бы приходиться парню старшей сестрой.

На личной страничке в Instagram Арзамасова поделилась памятным летним кадром. Судя по всему, в путешествии актриса из ситкома «Папины дочки» успела побывать задолго до своей свадьбы, которая состоялась в декабре. На фото Лиза предстала в гордом одиночестве, наслаждаясь круизом на яхте. Возлюбленная постановщика ледовых шоу облачилась в летний костюм, состоящий из блузы и летящей юбки, которая развевалась на морском ветру. Лиза подставила личико лучам солнца, получая удовольствие от умиротворяющей тишины и спокойствия.

К слову, одним из первых супругов со свадьбой поздравил Алексей Ягудин. Олимпийский чемпион уверен, что следующей остановкой после ЗАГСа станет роддом. Спортсмен желает молодоженам обзавестись общим наследником.

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