Бузова вслед за Брежневой облачилась в пышное алое платье со шлейфом с рукавами-крыльями

Ольга Бузова всегда любила быть в центре внимания. Девушка с 18 лет участвовала в шоу «Дом-2», а потом стала его ведущей. После развода с Дмитрием Тарасовым она попробовала силы в новом направлении и стала певицей. Теперь имя этой телеведущей, кажется, знают все в России. Более того, она часто эпатирует публику своими образами. Однажды на ковровой дорожке звезда появилась на коне и в платье с 10-метровым шлейфом.

В этом году у Ольги было мало возможности, чтобы посещать светские рауты. Неудивительно, что для новогодних съемок девушка выбирает необычные наряды. Так, недавно она уже примерила платье в пол и пышный наряд с корсетом. А 22 декабря телеведущая отправилась в павильон, что отснять новогодний эфир. Бузова переоделась в пышное алое платье со шлейфом из органзы. Наряд с рукавами-крыльями она дополнила черным поясом и серебристыми лодочками.

Девушка также сделала макияж с акцентом на глаза и пышные локоны. Она призналась, что будет работать всю ночь. При этом Ольга находилась в отличном настроении.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие одарили ее комплиментами. К слову, платье, как у нее, очень популярно среди звезд. Ранее в таком наряде персикового цвета отметилась Вера Брежнева, а у Яны Рудковской вообще есть точно такое же платье. Более того, в этом году актриса Юлия Зимина сыграла свадьбу в похожем наряде, но белого оттенка.

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