В модных тонах: Нетребко в «золотой» дубленке с меховым воротником сходила в музей с сыном

Анна Нетребко недавно побывала в России. Она успевала выступать на главных театральных площадках, а также посещать музеи и выставки. Артистка не скрывает, что ее тянет к искусству. В декабре она вернулась домой в Вену. Первым делом она украсила квартиру к предстоящим праздникам. Елку, столы и каждую комнату певица декорировала сама. Многие поклонники были в восторге от полуметрового Щелкунчика, который теперь стоит у нее в гостиной.

А вот 22 декабря Анна решила развеяться с сыном Тьяго. Она отправилась гулять по городу. При этом певица предстала в дубленке золотого цвета с принтом в виде пятен, как у жирафа. Наряд с длинным мехом дополнили брюки в тон с таким же принтом. Также артистка надела футболку и взяла леопардовую плюшевую сумку. Нетребко давно славится своим чувством стиля. Она не боится экспериментировать и быть яркой.

В этом сезоне золотой цвет на пике популярности, как и животные принты. Ранее в золотых платьях предстали Ани Лорак и Полина Гагарина. А Лера Кудрявцева погуляла с дочкой в леопардовом пуховике. В итоге Анна пришла в музей с наследником. Они насладились современным искусством.

«Мы любим современное искусство и всегда ищем возможность посмотреть что то новое! Сегодня — Альбертина!» — заявила звезда.

Некоторым поклонникам необычные экспонаты, фигуры и картины показались странными. А вот наряд оперной дивы вызвал у многих восторг. «Аня, какие брюки — лепота», «Такой у вас игривый образ», «Сумка меховая — мечта», «Какая вы стильная», «Как вас можно не любить», «Дубленка в тему», «Очень классный у вас сегодня лук», — прокомментировали пост подписчики.

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