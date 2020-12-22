«Аксессуары ей ни к чему»: Алсу в белоснежных джинсах кюлотах не впечатлила стилиста

Алсу всегда отличалась особым чувством стиля. Девушка уже много лет выступает на сцене. Она знает, как лучше себя подать публике. В свои 37 лет певица может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой. Она часто носит вечерние платья, а вот от слишком коротких вещей артистка сторониться. Она избегает даже намека на вульгарность, так как является мамой троих детей: Микеллы, Сафины и Рафаэля.

В декабре у многих звезд прибавилось работы. А вот Алсу редко появляется на публике. При этом она начала готовиться к Новому году и уже похвасталась вечерним платье, которое ей приглянулось. А вот дома артистка обычно ходит в спортивном монохромном костюме. Однако накануне певица похвасталась обновками. Она запечатлела себя дома в джинсах кюлотах белого цвета и рубашке в полоску, которую завязала на узел.

Наряд подчеркнул загар Алсу, который она получила в Дубае. Также певица обновила цвет волос, что стало еще сильнее заметно. Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие назвали ее эталоном женственности. «Какая красотка», «Алсу — просто роскошная», «Какая загорелая девочка», «Классная всегда», — стали писать подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее аутфит стилист Элла Маковей.

«Алсу в непринужденном домашнем образе. Белые джинсы прямого кроя и светлая сорочка в неконтрастную вертикальную полоску, завязанная на поясе. Актуальной деталью сорочки являются широкие манжеты на пуговицах и спущенное плечо. В целом же образ лишен завершенности, возможно, певица только собирается и продумывает детали, а возможно, проведет весь день дома, поэтому аксессуары ей ни к чему», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шоппером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция и имеет высшие образование.

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