Имидж – все: звезды, которые решились на перемены со внешностью в 2020 году

В непростом 2020-м некоторые звезды решились на смену имиджа. Одни привнесли в свой облик свежих красок, другие полностью изменили прическу, а третьи, как, например, «папина дочка» Мирослава Карпович, и вовсе решились на полное преображение.

Портал Teleprogramma.pro вспомнил всех представителей российского шоу-бизнеса, которые нас удивили своими преображениями.

Нет длинным локонам

Первооткрывателем по звездному преображению в 2020 стала экс-гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева. Попрощаться с длинными локонами жена юмориста Павла Воли решила в Америке, куда семья улетела сразу после новогодних праздников. Фото с каре вызвало бурю эмоций у поклонников чемпионки – одним понравился новый имидж, другим – нет. Но, самое главное, что Ляйсан ее преображение нравится.

Анфиса Чехова распрощалась с длинными волосами сразу после отпуска. В конце ноября телеведущая решила отдохнуть на Мальдивах, потом отправилась в Дубай, а после возвращения в Москву, «рубанула», как сама написала в своем Instagram, всю длину. Каре у Анфисы не было последних 20 лет. Новая прическа, как заметили поклонники, ей очень идет.

Новый образ у Лолиты появился после развода с пятым мужем. Перекрашиваться в блондинку она не стала, а вот с длинными волосами распрощалась. С каре Милявская появилась в середине июня. После такого шага некоторые фанаты даже сравнили ее с американской поп-певицей Рианной.

А вот «папина дочка» Мирослава Карпович решила не только отрезать волосы, но и перекраситься. Кардинальное преображение произошло осенью. 34-летняя актриса сделала очень короткую стрижку и осветлила волосы. Фанаты даже не сразу поверили — думали, что парик. Поговаривают, что на смену имиджа Карпович решилась после расставания с главным «мажором» страны Павлом Прилучным, роман с которым длился несколько месяцев.

Больше цвета…

Мама четырех детей и длинноволосая брюнетка Оксана Самойлова привнесла изюминку в свой образ осенью. Ничего кардинального 32-летняя бизнесвумен не сделала, только розовые пряди. Правда, решалась на этот шаг очень долго. Фанатам, чье число в Instagram, перевалило далеко за десять миллионов, преображение понравилось. Впрочем, с кукольным цветом волос Оксана проходила недолго. Перед семейным отпуском на Мальдивах, который пришелся на ноябрь, розовые локоны исчезли.

Телеведущая Регина Тодоренко решила измениться сразу после шоу «Ледниковый период». Она немного убрала длину волос и сделала окрашивание в технике балаяж все с тем же розовым. Доверить такую работу решила Владу Лисовцу. Эксперимент пришелся по душе многим поклонникам телеведущей, но некоторые из них все решили, что 30-летняя Регина уже слишком взрослая для подобного цвета.

Натуральная блондинка Кристина Асмус никогда за свои 32 года не красила волосы. Но совсем недавно неожиданно появилась в образе брюнетки. В своем Instagram актриса объяснила, что такое кардинальное преображение сделано только из-за новой роли, а театре ей даже нашли белокурый парик. Кроме того, Кристина укоротила каре и сделала рваную челку. Неожиданное для многих предновогоднее преображение.

В начале сентября Дима Билан не на шутку испугал фанатов, когда попал в больницу с воспалением легких. К счастью, все прошло хорошо, артист выздоровел и решил сделать свою жизнь еще ярче. Ярко-малиновой шевелюры у Билана еще никогда не было. Свое решение он прокомментировал коротко, отметив, что из зоны комфорта выходить круто.

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