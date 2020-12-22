Дочка Валентина Юдашкина в силуэтном белом платье отпраздновала юбилей в Гонконге

Наследнице модельера исполнилось 30 лет. Она провела день в фешенебельном отеле, задув свечи и загадав желание.

Валентин Юдашкин не скрывает, что любит свою семью. Уже длительное время его поддержкой и опорой является жена Марина Юдашкина. Они вырастили дочку Галину, которая уже подарила им двоих внуков: Аркадия и Анатолия. Девушка помогает отцу, а также создает свою коллекцию одежды для детей. Обычно она много путешествует. Вот уже второй год она работает в Китае. В мае вместе с детьми она приехала в Гонконг, чтобы продолжить заниматься новым проектом.

Недавно свой день рождения отметила Марина. Ей исполнилось 62 года, но поклонники не перестают восхищаться ее красотой. От праздника она отказалась, зато улетела на Мальдивы, чтобы развеяться. А 22 декабря настала очередь Галины праздновать юбилей. Дочка Юдашкина облачилась в силуэтное белое платье с черным бантом в районе декольте. Наряд дополнили модные босоножки на шпильке. Она сделала укладку с серф-локонами и неброский макияж.

Девушка не стала закатывать вечеринку, а провела день в фешенебельном отеле Four Seasons. Сотрудники гостиницы принесли ей два торта со свечками, а также украсили номер воздушными шариками. Галина насладилась минутами счастья с мужем Петром Максаковым и сыновьями.

«30 лет — первый серьезный юбилей!» — призналась она.

Поклонники поздравили девушку. Многие восхитились ее красотой. «Безупречная», «Самый лучший возраст», «Классная такая», «Платье отпадное», — стали писать подписчики.

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