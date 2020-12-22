«Должна укутаться в балахоны»: эксперты «Модного приговора» преобразят лысеющую девушку

Раньше Галина была жизнерадостной красоткой, но из-за болезни она стала чаще ссориться с мужем, который считает, что ей следует носить парики.

Передача «Модный приговор» выходит в эфир уже много лет. Его ведущим является историк моды Александр Васильев, а помогает ему оценивать образы Эвелина Хромченко, которая всегда в курсе всех трендов.

Перед Новым годом зрители Первого канал увидят несколько смелых преображений. Эксперты «Модного приговора» не только подберут новые наряды участникам шоу, но и исполнят их желания. Так, 35-летняя Ася сможет сделать фото с Надеждой Бабкиной, которая снимается в передаче. А Галина, которая раньше была радостной красоткой, но теперь борется с неуверенностью в себе, увидится с певцом Ramil.

«Мой долг — вернуть в ее жизнь драйв!» — считает подруга Ирина.

Однако у Галина с недавних пор страдает из-за облысения. Она негодует, так как в такой сложной ситуации столкнулась с критикой мужа.

«Если мой муж считает, что мне нужно ходить в парике, значит это не мой муж», — отметила героиня передачи.

Примечательно, что сама болезнь девушку не расстроила, а вот отношение любимого мужчины зародило в ней комплексы. Однако она с этим мириться отказывается.

«Теперь я должна укутаться в балахоны, натянуть парик и не привлекать внимания. А я хочу!» — сказала Галина.

Она отметила, что обществу пора стереть грани стандартов. Девушка призналась, что поддерживает бодипозитив. Героиня заверила, что принимает себя такой, какая она есть. Смогут ли эксперты шоу помочь ей подчеркнуть красоту и вернуть уверенность, узнаем в одном из выпусков передачи, которые покажут в эфире Первого канала с 21 по 25 декабря. О том, кого еще эксперты преобразят в рамках ток-шоу можно в большой колонке Teleprogramma.pro.

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