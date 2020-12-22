«Модно!»: Дженнифер Лопес поддержала тренд на желтый, выбрав костюм в оттенке бархатцев

Дженнифер Лопес этим летом исполнился 51 год, глядя на ее отличную фигуру, моложавое лицо и игривый характер, в это многим трудно поверить. Да и одеваться звезда предпочитает в молодежные динамичные образы, оставляя роскошные статусные платья для сцены.

Один из ярких костюмов артистки оттенка бархатцев или, как его еще называют, цвета мarigold, привлек внимание не только ее поклонников, но и профессионального имиджмейкер-стилиста Елену Бестави.

«Уютный, солнечный желто-оранжевый оттенок мarigold. Pantone описывает его как согревающий оттенок с успокаивающим присутствием. Он слишком яркий, чтобы его можно было считать пастелью, но он все равно обладает определенной мягкостью и способен дарить тепло и радость. А суперактивная Джей Ло решила, что излишняя мягкость ей ни к чему и выбрала вещи близкие к унисексу. Грубые ботинки, широкие штаны, укороченное худи. Модно и очень стильно!» — заметила эксперт в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro.

К слову, все оттенки желтого в этом сезоне в тренде, об этом ранее рассказывала ведущая шоу «Модный приговор» на Первом канале Эвелина Хромченко. Сейчас они стали трансформироваться в более изобретательные тона вроде желто-горчичного или цвета бархатцев. Стоит правда отметить, что идут они далеко не всем, поэтому пускаться с ними в фэшн-эксперименты нужно, хорошенько подумав.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави является имиджмейкер-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle» учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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