«Мне понравилось!»: Агата Муцениеце в широких джинсах и молочной шубе отметилась в Сочи

Агата Муцениеце недавно она провела несколько недель на Мальдивах с детьми: Тимофеем и Мией. А потом отправилась на горнолыжный курорт в Софи. Девушка не стала скрывать, что поехала туда, чтобы встретиться с новым героем ее передачи для YouTube-канала.

На лыжах актриса покаталась, облачившись в розовый пуховой комбинезон. Недавно она сменила имидж, поэтому теперь красуется с длинными локонами. А на следующий день Агата устроила себе зарядку и пробежку. Только после этого она отправилась в аэропорт. Девушка облачилась в широкие джинсы и белый свитер. Ее образ дополнили ботинки и алый берет. Она также держала в руках белую шубу.

«Ну что, пока Сочи! Увидимся, надеюсь, в ближайшее время. Ну не в ближайшее, а когда-нибудь еще. Мне понравилось!» — заявила звезда.

Поклонники отметили, что артистка прекрасно выглядит. Многие одарили ее комплиментами. «Агата, такая уютная», «Ой, у вас шубка», «Классная актриса», «Мне нравится ваш свитер, очень милый», — стали писать пользователи Сети. А вот Муцениеце вернулась в Москву, чтобы продолжить работать и воссоединиться с детьми. Напомним, что после развода она живет в своей квартире с наследниками, но разрешает Павлу Прилучному с ними видеться. У актера уже появилась новая возлюбленная — Мирослава Карпович.

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