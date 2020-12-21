Недолгие романы и разорванная помолвка: любимые мужчины Марии Шараповой
Видео
«Жизнь других» в Занзибаре: почему там может быть очень опасно для туристов
Жанна Бадоева
Звездный гость

Звездная семья: Лиза Галкина в алой шапке и ботинках в тон запечатлелась с именитой мамой

Наследница Аллы Пугачевой растет модницей.

Звездная семья: Лиза Галкина в алой шапке и ботинках в тон запечатлелась с именитой мамой
Лиза Галкина. Фото: instagram.com/_alla.pugacheva_

Младшей дочке Аллы Пугачевой — Лизе Галкиной всего семь лет. Но несмотря на столь юный возраст, девочка любит наряжаться и радовать тысячи своих фанатов новыми образами. На этот раз юная модница запечатлелась рядом с мамой в красной вязаной шапке с меховым помпоном и такого же оттенка ботинках. Шубку дочка Галкина выбрала черную. Снимок появился на одной из фан-страниц Аллы Борисовны в Instagram.

«Какие красивые! Классные! Лиза красавица!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что у Примадонны есть также старшая дочь — 49-летняя Кристина Орбакайте и трое внуков, старшему из которых — Никите Преснякову уже 29 лет, а младшей Клавдии — восемь.

Смотрите также:

Тэги

Алла ПугачеваГарри и Лиза ГалкиныЛиза ГалкинаЛиза Галкина последние новости