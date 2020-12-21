Тренд на маскулинность: Кудрявцева надела приталенный жакет карамельного цвета с жилеткой

Лера Кудрявцева каждый декабрь с головой уходит в работу. В этом году телеведущая даже не смогла принять участие в украшении дома к праздникам. Елку ее муж Игорь Макаров вместе с дочкой Машей нарядили, но не без посторонней помощи. Им помогала актриса Елена Ксенофонтова, которая несколько лет профессионально декорирует новогодние елочки. А вот телеведущая успела сняться в «Песне года» и в кино.

Очередные выходные Лера снова провела вне дома. На этот раз она активно участвовала в съемках телевизионных передач. Для начала 49-летняя телеведущая покрасовалась у зеркала в черных брюках, белой рубашке и жилетке с люрексом. Изюминкой наряда стал приталенный жакет карамельного цвета с застежкой-цепочкой. Кудрявцева сделала яркий макияж с алой помадой в тон маникюру. Также она выпрямила волосы.

Наряд подчеркнул талию знаменитости. Она отправилась в студию, чтобы сняться в новых выпусках передачи. В этот же день Лера снова сменила образ. На этот раз она выбрала клетчатый пиджак в бело-черном цвете и дополнила лук галстуком. В очередной раз блондинка поддержала тренд на маскулинность. Обувь на шпильке стала элементом женского стиля, а брючный костюм — мужского.

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