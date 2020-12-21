Лук — антиживот: Подольская вышла в свет в юбке, которая скрывает недостатки фигуры

Наталья Подольская родила второго сына Ивана 22 октября, певица быстро пришла в норму и уже сейчас появляется на светских раутах, принимает участие в съемках. Люди диву даются – ведь прошла какая-то пара месяцев.

Однако секрет отличного вида артистки может крыться далеко не только в хороших мышцах и способности быстро восстанавливаться. Как оказалось, звезда очень умело подбирает гардероб, который с легкостью может скрыть лишнее. Девушки, которые хотели бы сделать свою талию тоньше, а ноги длиннее могут обратить внимание на один из последних образов Натальи, в котором она появилась на публике вместе с сестрой Юлианой.

Имиджмейкер-стилист Лариса Тимиряева рассказала Teleprogramma.pro, какие элементы лука Подольской корректируют фигуру и каким образом.

«Что мне понравилось в аутфите Натальи, так это юбка, а вернее ее принт в виде диагональных молний. Во — первых, он на черном фоне, поэтому разбивает пространство и берет акцент на себя и всего тела мы не видим. Если учесть, что Наталья недавно стала мамой во второй раз, то таким способом легко завуалировать небольшой животик, если он имеет место быть… В этой юбке его не видно, так что, возможно Наталья уже успела вернуть себе прежние параметры фигуры. Визуально стройнит, вытягивает силуэт и удлиняет ноги черный цвет сапог, в цвет юбки. Модная сумочка с микросумкой на ремне. А вот рубашка, а вернее, ее принт перегружают образ, тем более принт юбки и принт рубашки имеют разный ритм, это создает дисгармонию», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

Смотрите также