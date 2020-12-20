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«Искренне радовалась океану»: Костенко запечатлелась с дочками от Тарасова в одинаковых бикини

После ухода футболиста из «Рубина», семья отправилась в отпуск.

«Искренне радовалась океану»: Костенко запечатлелась с дочками от Тарасова в одинаковых бикини
Анастасия Костенко. Фото: instagram.com/kostenko.94

Накануне стало известно, что Дмитрий Тарасов покинул казанский «Рубин». Сразу после этого семья отправилась в долгожданный, как призналась Анастасия Костенко в своем микроблоге, отпуск. Выбор был очевиден – Мальдивы.

«Долгий перелет позади, выспались и пришли в себя. Милана так искренне радовалась океану. Ева пока не совсем в теме, но белый песок и крабов-отшельников отметила сразу», — написала Костенко в своем Instagram.

Добавим, что старшей дочке Тарасова и Костенко – Милане уже два года, а младшей Еве всего 10 месяцев.

Напомним, с сентября Анастасия стала ведущей хоккейного шоу на татарском телевидении. Параллельно она успевает получать образование в сфере журналистики в Высшей школе «Останкино».

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