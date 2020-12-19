«Новогоднее настроение»: Елена Летучая в розовом платье-футляре подготовилась к Новому году

Ведущая программы «Детки-предки» недавно вернулась с Мальдивских островов. Лена Летучая рассказала в Stories своего профиля, что ее любимый питомец очень обрадовался приезду хозяйки. Сама знаменитость тоже соскучилась по Москве и снегу. Несмотря на почти райский климат Мальдив, близость океана и теплый песок, Летучая отметила, что ей не хватало русской зимы и предновогодний суеты.

В своем микроблоге экс-ведущая программы «Ревизорро» опубликовала короткий ролик, где станцевала вместе с подругой под песню «Jingle bells rock». Летучая облачилась в пудровое платье-футляр с открытыми плечами. На коллеге знаменитости была белая блузка с длинной бахромой, прикрывающей черную юбку-карандаш. Такие наряды звезды выбрали для создания праздничного настроения и встречи Нового года. В качестве аксессуаров они отдали предпочтение массивным серьгам и золотой нити.

«У нас новогоднее настроение. А у вас как? Дом нарядили, подарки купили?», — поинтересовалась Летучая у своих поклонников.

Подписчики Летучей с удовольствием пообщались с кумиром и ответили на ее вопросы. Также они по достоинству оценили наряд телеведущей:

«Лапуськи!», «Хорошенькая, Любуюсь вами!», «Очень яркая!».

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