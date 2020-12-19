Ольга Бузова в мини-платье из серебристых пайеток и на шпильках пришла к Максиму Галкину

Ольга Бузова привыкла находиться в центре событий. Она не скрывает, что заботится о своей внешности и всегда тщательно подбирает наряды для выхода в свет. Девушка в последнее время регулярно посещала ледовую арену, так как участвовала в шоу «Ледниковый период». Она заметно похудела, но призналась, что не взвешивалась, так как боится увидеть цифру на весах. Телеведущая смогла дойти до полуфинала проекта, хоть сначала судьи ей ставили очень низкие баллы.

В скором времени зрители узнают, кто победит в «Ледниковом периоде». Перед важным событием участники проекта пришла на шоу «Сегодня вечером», который ведет Максим Галкин. Для появления в студии Ольга облачилась в сверкающем мини-платье из серебристых пайеток. Образ дополнили туфли на шпильке. Девушка заплела длинную косу и сделала броский макияж. Бузова пообщалась с Галкиным, который надел пиджак с переливами, брюки и кроссовки.

Также в съемках шоу приняли участие: Илья Авербух, Алина Загитова, Татьяна Навка, Ольга Кузьмина и другие известные персоны. за круглым столом они обсудили яркие моменты ледового проекта. В этот день не только Бузова получила комплименты. А вот поклонники были очарованы ее образом. «Какая длинноногая», «Оля, старалась, она молодец», «Ох, как круто», «Такая крутая компания», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что передача «Сегодня вечером» выйдет в эфир 19 декабря в 21.20 на Первом канале.

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