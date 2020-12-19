«Венера Милосская»: Валерия в пиджаке оверсайз и кедах со стразами насладилась современным искусством

Поп-исполнительница Валерия не раз демонстрировала на своей странице в сети чувство стиля и модные образы. Артистка следит за последними тенденциями и регулярно обновляет свой гардероб. Однако при этом остается верна самой себе и знает чувство меры. Об этом говорят комментарии ее поклонников.

Под последней публикацией личного микроблога певицы восхищенные фанаты отметили, как просто, но со вкусом одета жена продюсера Иосифа Пригожина. Валерия сделала фото рядом с ярким манекеном, напомнившим исполнительнице скульптуру Венеры Милосской.

«Современная Венера Милосская. «Кто бабе руки обломал?»», — пошутила знаменитость.

Стоит отметить, что, в отличие от разноцветного произведения современного искусства, Валерия выбрала для своего аутфита спокойные тона. Поверх белой базовой футболки артистка накинула черный пиджак свободного кроя, а дополнила образ дымчатыми брюками из денима. На ногах певицы нельзя было не заметить кроссовки, украшенные стразами. Также отличительными элементами лука стали цепи. Валерия решила не останавливаться на чем-то одном. Она повесила на шею сразу несколько цепочек разной толщины.

«Невероятно талантливая и очень красивая», «Очень красивая и стройная», «Самая обожаемая», — ответили поклонники на фото.

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