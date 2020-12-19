Повзрослевшие и модные: Гарри и Лиза Галкины оделись в одном стиле для домашних посиделок

Максим Галкин и Алла Пугачева не скрывают, что любят своих наследников. У них подрастают двойняшки Лиза и Гарри, которых паре выносила суррогатная мама. В этом году малышам исполнилось по семь лет. С ранних лет у их были преподаватели по иностранным языкам, а также они тренировали дикцию. Дома дети любят устраивать спектакли или резвится в саду. А минувшей осенью они пошли в школу.

Лиза давно стала интересоваться модой. Зачастую девочка подражает маме, выбирая наряд, как у нее. А в школу двойняшки ходят в классических образах. Чаще всего дочка Примадонны предстает в юбке и блузке, а ее брат в брюках с рубашкой и пиджаком.

19 декабря Галкин застал малышей дома, так как начались каникулы. По всей видимости, они собрались куда-то идти, так как были тепло одеты. За столом Гарри сидел в светло-серой водолазке. В одном стиле с ним оделась сестра, представ в трикотажном платье такого цвета с белым кружевным воротником.

Они решили обсудить прививки. Лиза сначала отказывалась делать укол, а потом заверила, что передумала. Во время спора они даже подразнили друг друга, покревлявшись.

Поклонники восхитились малышами и их отношениями. Многие поразились тому, как они повзрослели. Длинные локоны Лизы были заплетены в две косички. «Необыкновенная девочка! Чудо!», «Лиза невероятная, волосы прям у меня в детстве», «Чудесные детки. Какие же вы позитивчики», «Лиза — аргументировала как леди», «Будущие Алла Пугачева и Максим Галкин», «Как выросли, чудесные», «Вот это косы у Лизы», «Ни секунды тишины у вас дома», — прокомментировали пост подписчики.

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