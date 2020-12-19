«Жизнь продолжается»: Алика Смехова в асимметричном платье с пайетками повеселилась на дне рождения подруги

Артистка Алика Смехова опубликовала на своей странице в сети фотографии с празднования дня рождения Светланы Бондарчук. На костюмированную вечеринку знаменитость пришла в черном платье с геометрическим узором.

Телеведущая Светлана Бондарчук известна мастерством организации торжеств. Для себя любимой бывшая возлюбленная режиссера Федора Бондарчука устроила имитацию путешествия. Так как из-за ограничений не все страны доступны для посещения, знаменитость решила порадовать своих друзей и воссоздала атмосферу туристической поездки в одном из ресторанов Москвы.

Отметим, что каждый из гостей мог прийти в костюме жителей одной из трех стран: Японии, Индии и Бразилии. Алика Смехова, например, выбрала атрибутику родины карнавала. Актриса отдала предпочтение блестящим пайеткам. Благодаря им черное платье не выглядело мрачным. Примечательно, что оно было асимметричным: одно плечо было закрыто, а другое демонстрировало загорелую кожу Смеховой. Также Алика надела маску на лицо и украсила прическу перьями. В качестве обуви у артистки были высокие сапоги из замши в тон наряду.

«Спасибо за путешествие в Японию, Индию и Бразилию за один вечер. Жизнь продолжается», — отметила Смехова.

Поклонники актрисы остались в восторге от модного лука Смеховой.

«Очаровательная красавица», «Ой! Шикарная Шахерезада!», «Красота — это Алика Смехова», — написали подписчики о наряде актрисы.

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