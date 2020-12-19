«Красивый праздник»: Инна Маликова в белом мини-платье отметилась на дне рождения Светланы Бондарчук

Певица Инна Маликова была приглашена на торжество по случаю дня рождения Светланы Бондарчук. Для тематического вечера в стиле Болливуд знаменитость выбрала асимметричное платье с голубым шлейфом.

Сестра композитора Дмитрия Маликова разместила на своей странице в сети несколько кадров с празднования в одном из самых знаменитых и дорогих заведений Москвы. Инна Маликова выбрала для выхода короткое платье белого цвета. Однако исполнительница не стала останавливаться на монохромном стиле и добавила ярких красок своему образу.

Отметим, что день рождения Светланы прошел в индийском стиле. Все гости строго соблюдали дресс-код. Они не могли появиться в этот вечер в мрачных и скучных нарядах. Именно поэтому Маликова добавила к своему платью шлейф ярко-голубого оттенка, посеребренные серьги и туфли на высоком каблуке.

«Невероятно красивый праздник для всех нас! Сколько красоты, веселья и ярких красок. Спасибо, дорогая, за такое путешествие и еще раз с твоим днем рождения!», — обратилась Маликова к имениннице.

Многие фанаты певицы остались довольны выбором Инны. Они написали слова восхищения в комментариях под фото знаменитости в платье-футляре:

«Инна-русалочка! Шикарное платье!», «Инночка — вы потрясающая, утонченная красавица!», «Инна, какая вы красивая, супер! Красивое платье очень».

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