«Ох, бомба!»: Бленданс в бикини блеснула пышной грудью и изгибами фигуры

Эвелина Бледанс вспомнила, как прошлый Новый год встречала в Таиланде. Визит в экзотическую страну был связан не с отдыхом. Тогда актрису приглашали поработать на одном мероприятии. В этом же году, как посетовала она в своем Instagram, ничего такого не предвидится.

«В этом году ни корпоративов, ни работы, ни денег, загорать особо негде», — написала Бледанс.

Размышления Эвелина сопроводила кадрами с морского побережья. На них 51-летняя женщина позировала в бикини, показав свою идеальную фигуру.

«Ох, бомба! Ну, модель! Красотка», писали пользователи Сети.

Напомним, этом этого года Бледанс похвасталась тем, что купила квартиру в Москве. Эта столичная жилплощадь стала для нее первой. Проживает актриса в Подмосковье.

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