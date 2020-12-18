Зимняя сказка: молодая жена Николаева в небесном платье стиля бэби-долл вышла с ним на сцену

Десять лет назад Юлия Проскурякова стала женой музыканта Игоря Николаева, а спустя пять подарила ему дочь Веронику. Этой осенью она отметила свой первый юбилей. Несмотря на столь юный возраст, девочка уже поет песни, играет на фортепиано и даже выходит с родителями на сцену. Так, малышка приняла участие в записи концерта, снимками с которого Николаев поделился в своем Instagram.

На сцену Юлия вышла в лаконичном монохромном аутфите. Она выбрала небесно-голубое платье в стиле бэби-долл. Этот кукольный образ возлюбленная композитора дополнила серебристыми туфлями-лодочками на шпильке.

Напомним, что 38-летняя Проскурякова не только поет. Также она работает в театре, пишет стихи и оттачивает самые разнообразные навыки. Недавно Юлия показывала своим фанатам, как мастерски научилась управляться со шпагой.

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