«Шикарна!»: 66-летняя Успенская блеснула изгибами фигуры в трикотажном монохромном платье

Недавно стало известно, что 66-летняя Любовь Успенская помирилась со своей единственной дочерью Татьяной Плаксиной. Посодействовал этому, вероятнее всего, новый избранник девушки – молодой человек по имени Казимир. Их совместное фото было опубликовано в соцсети, но затем удалено.

А в своем Instagram артистка тем временем решила оставить другой снимок. На нем она позировала в ярко-желтом трикотажном платье, которое подчеркнуло все изгибы ее фигуры.

«Шикарна! Красотка! Круто! О чем задумалась, Любонька? Красивая!» — писали пользователи Сети.

Впрочем, это не первый снимок артистки, на котором она демонстрирует свою роскошную фигуру. Правда, на этот раз некоторые подписчики обвинили ее в использовании фильтров.

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