«Жизнь других» в Занзибаре: почему там может быть очень опасно для туристов
Жанна Бадоева
Звездный гость
«С кусочками говядины»: Дмитрий Колдун показал свою новогоднюю елку
Видео

«Шикарна!»: 66-летняя Успенская блеснула изгибами фигуры в трикотажном монохромном платье

Артистка опубликовала фото в своем Instagram.

«Шикарна!»: 66-летняя Успенская блеснула изгибами фигуры в трикотажном монохромном платье
Любовь Успенская. Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Недавно стало известно, что 66-летняя Любовь Успенская помирилась со своей единственной дочерью Татьяной Плаксиной. Посодействовал этому, вероятнее всего, новый избранник девушки – молодой человек по имени Казимир. Их совместное фото было опубликовано в соцсети, но затем удалено.

А в своем Instagram артистка тем временем решила оставить другой снимок. На нем она позировала в ярко-желтом трикотажном платье, которое подчеркнуло все изгибы ее фигуры.

«Шикарна! Красотка! Круто! О чем задумалась, Любонька? Красивая!» — писали пользователи Сети.

Впрочем, это не первый снимок артистки, на котором она демонстрирует свою роскошную фигуру. Правда, на этот раз некоторые подписчики обвинили ее в использовании фильтров.

Смотрите также:

Тэги

Любовь УспенскаяЛюбовь Успенская и ее дочьЛюбовь Успенская последние новостимода и стильУспенская личная жизньУспенская фото