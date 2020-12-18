Как и два года назад: Рудковская нарядилась в пижаму Louis Vuitton из старой коллекции

Яна Рудковская всей семьей готовится к встрече Нового года. В своем Instagram блондинка опубликовала снимок, на котором позировала с одним из своих домашних питомцев.
«Панчо тоже готовится к Новому Году. Ждете нашу елку?» — спросила Рудковская.
При этом продюсер нарядилась в пижаму Louis Vuitton. Подписчики уже давно привыкли, что у Рудковской весь гардероб – сплошные бренды, но самые внимательные вспомнили, что снимок подобного плана у Яны уже был. Два года назад она публиковала новогоднее фото в той самой пижаме Louis Vuitton.
Вот тот самый кадр двухлетней давности…
К слову, рубашка и брюки в пижамном стиле из новой коллекции модного дома стоят 140 000 и 120 000 рублей соответственно.