Как и два года назад: Рудковская нарядилась в пижаму Louis Vuitton из старой коллекции

Снимок в таком же наряде знаменитая блондинка публиковала в 2018 году.

Яна Рудковская всей семьей готовится к встрече Нового года. В своем Instagram блондинка опубликовала снимок, на котором позировала с одним из своих домашних питомцев.

«Панчо тоже готовится к Новому Году. Ждете нашу елку?» — спросила Рудковская.

При этом продюсер нарядилась в пижаму Louis Vuitton. Подписчики уже давно привыкли, что у Рудковской весь гардероб – сплошные бренды, но самые внимательные вспомнили, что снимок подобного плана у Яны уже был. Два года назад она публиковала новогоднее фото в той самой пижаме Louis Vuitton.

Вот тот самый кадр двухлетней давности…

К слову, рубашка и брюки в пижамном стиле из новой коллекции модного дома стоят 140 000 и 120 000 рублей соответственно.

Смотрите также: