49-летняя Анита Цой блеснула декольте в эффектном платье

Звезды российского шоу-бизнеса собрались вместе на записи концерта «Золотой хит», который организовал телеканал Music Box Gold. Его телезрители увидят в Новый год, а пока у нас есть возможность узнать, какие наряды выбрали певицы.

Так, Анита Цой отдала предпочтение классическому черному. Платье с замысловатыми узорами эффектно подчеркнуло декольте 49-летней артистки. Журналистам она рассказала, что подарок своему мужу пока еще не купила, но уже знает, чем обрадует любимого. Это будет подушка для хорошего сна.

Напомним, в этом году Анита и Сергей Цой отметили жемчужную свадьбу. По случаю 30-летия совместной жизни супруги закатили грандиозную вечеринку в своем доме и одарили друг друга шикарными подарками.

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