«В десятке самых модных фасонов»: Самойлова в белоснежном манто и с муфтой позировала с оленем

Оксана Самойлова в этом году пережила не только карантина, но и крупный разлад в отношения с Джиганом. В феврале этого года девушка родила долгожданного сына Давида. Казалось, что рождение мальчика должно было еще сильнее сплотить супругов, у которых уже есть три дочки, но неожиданно пара поссорилась. Рэпер попал в рехаб в США, а по возвращению в Москву продолжил реабилитацию в медицинском учреждении. Оксана даже подала на развод, но в итоге в последний момент передумала.

Поклонники рады тому, что многодетная семья не распалась. Недавно они даже отметили годовщину отношений. Теперь близится Новый год, который принято отмечать в кругу родных. Пара решила устроить фотосессию. Сначала они позировали вместе на Красной площади, а на днях Самойлова снялась в лесу с живым оленем. Для сказочной съемки она облачилась в белоснежное меховое манто с шапку их меха и спрятала руки в муфте. Сапоги молочного цвета дополнили образ.

«Праздник к нам приходит. Я вчера читала ваши вопросы и там столько просьб всяких было, давайте я буду вашей Сантой», — отметила звезда.

Поклонники восхитились монохромным зимним аутфитом. С ними согласилась стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева, которая оценила образ модели для портала Teleprogramma.pro.

«Просто сказочный образ! Она напоминает Герду из „Снежной королевы“, которая на олене спасала Кая. Одна деталь — муфта помогает точно попасть в этот образ. Он постановочный, но какой современный и трендовый. Фасон шубки кейп в десятке самых модных фасонов. Цепи в виде декора просто на пике популярности. Сапоги — ботфорты с эффектом гармошки не покинули модного пьедестала, а белый цвет обуви вообще в фаворитах, как и total look. Белый цвет в полной гармонии с белым снегом и он всегда в тренде зимой, вне зависимости от желаний дизайнеров. Причем белый цвет — цвет статуса и престижа, поэтому Total white look добавляет благородства и Оксана похожа на принцессу. А если вспомнить сказку, то такими одеждами наградила Герду именно принцесса. Просто сюжет из сказки, здорово», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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