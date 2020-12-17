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«Какая красота!»: Пегова примерила норковое манто и сделала элегантную укладку

Актриса в этом роскошном образе играет возлюбленную генерала в спектакле «Бег».

«Какая красота!»: Пегова примерила норковое манто и сделала элегантную укладку
Ирина Пегова. Фото: Global look press..

Ирина Пегова в личном блоге предстала перед поклонниками в роскошном образе, примерив норковое манто, очки с круглой оправой и сделав элегантную укладку волос.

«Какая красота!» — восхитилась она, взглянув на себя в зеркало после работы парикмахеров, стилистов и визажистов.

Как оказалось, в этом образе артистка предстает на сцене театра МХТ им. Чехова, играя в спектакле «Бег» по пьесе Михаила Булгакова возлюбленную генерала Григория Чарноты Люську.

«Ирина Пегова говорит, что лучшие роли в ее жизни всегда рождались в атмосфере доверия и свободы. Такой стала и Люська в «Беге» Сергея Женовача, за которую Ирина получила символ зрительского признания – премию «Звезда Театрала»», — рассказали в МХТ о работе Пеговой.

Отметим, что лауреатов этой премии выбирает не жюри, а публика, голосуя за своих любимцев в режиме онлайн.

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