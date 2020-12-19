Модница недели: эксперты оценили образы Акиньшиной, Самбурской и других актрис сериала «Беспринципные»

У богатых свои причуды, а какие именно — можно увидеть в сериале «Беспринципные». По словам автора сценария Александра Цыпкина, более половины из этих смешных историй на самом деле случались с жителями Патриарших прудов, правда, в разное время.

С замыслом все понятно, а вот насколько точно и правильно художникам по костюмам удалось передать атмосферу сериала, портал Teleprogramma.pro узнал у модных экспертов. Имиджмейкер Лариса Тимиряева, дизайнер Сергей Никулин, топ-модель Кира Дихтяр и специалист по прическам Ксения Бобылева вынесли свой вердикт касательно образов героинь.

Оксана Акиньшина – жена рассказчика всех историй Славика (Павла Деревянко)

Лариса Тимиряева отметила, что Оксане очень идет винный оттенок рубашки.

«Ей вообще идет мужской стиль в одежде, поскольку в стилистическом типаже Оксаны преобладает Ян. И это выражается внешней статикой в чертах лица и стойким, более мужественным характером. Поэтому рубашка с накладными карманами, четкими линиями гармонично сочетается с лицом Оксаны. Единственное, брюки лучше бы подошли любого бежевого оттенка. Они бы и с цветом волос «зацепились» бы и с винным цветом рубашки смотрелись бы более гармонично. Но холодный светло – серый оттенок брюк добавил холода и жесткости в образ, который органичен с жесткой линией в типаже Оксаны. Так что, образ ей подходит. 10 баллов», — сказала Тимиряева.

Сергей Никулин заметил, что костюмерам удалось передать образ домохозяйки.

«Это образ супруги, поэтому она уже не наряжается на выданье. Максимально сдержанные фасоны дабы показать, что она семейный человек. Стилисты ничего нового не придумали, но и не испортили данный образ. Все 10 баллов», – сказал Никулин.

Кира Дихтяр сделала акцент на то, что подобные образы мы ежедневно наблюдаем на улицах наших городов.

«В этой сцене с очень увлекательным диалогом наряд и не должен отвлекать от текста, не могу не отметить, как же скучно они выглядят. Добавить здесь нечего, потому что эти образы отвечают художественным целям картины, но в остальном не несут никакой эстетической ценности, потому что перед нами абсолютно базовые комплекты, которые многие на себя надевают с утра, не гладя. Итог – 8 баллов», — заключила Дихтяр.

Кристина Бабушкина – жена генерал-майора федеральной таможенной службы

В чертах ее лица статика, преобладание Ян над Инь, мужественность и сила, в сочетании с женственностью, заметила Лариса Тимиряева.

«Ее стилистический типаж уже располагает играть сильных, характерных героинь. В простонародье женщин такого типажа называют «И баба, и мужик», «Коня наскоку остановит, в горящую избу войдет». Но в ее типаже имеет место натуральность, что добавляет мягкости, естественности. Поэтому она сильная, твердая (камень), но не жесткая (металл). Ее типаж хорошо «звучит» на матовых фактурах, а блеск металла ее превратит в простушку. Женщина, которая любит, оберегает и всю ответственность берет на себя по складу характера, такая защитница тех, кого любит. Как правило, такая женщина управляет мужем, а не он ей. В этом образе не хватает деталей, которые отразили бы ее натуральность, женственность. А острые шпильки и острые носы – не ее история. Она твердая, но не жесткая, тем более, не острая. Ей бы подошел квадратный мыс обуви и устойчивый каблук. Так что 9 баллов», — подчеркнула Тимиряева.

Сергей Никулин похвалил стилистов сериала за этот образ.

«Жену бизнесмена среднестатистический зритель представляет именно так. Полуделовой, полуклассический стиль, обязательно на каблуках, в пиджаке и с прямыми волосами. Стилисты молодцы – 10 баллов», — сказал Никулин.

Кира Дихтяр отметила, что костюм героини мог бы быть поинтереснее.

«Он актрисе очень идет, но я не понимаю, почему нельзя было проявить чуть больше фантазии. Костюм сдержанный, монохромный, почти деловой – слишком много условностей для супруги крупного чиновника. Если бы она сама играла чиновницу или бизнес-леди, то да, такой костюм был бы вполне уместен. А так, только 6 баллов», — заключила Дихтяр.

Аглая Тарасова – студентка и фотограф

Лариса Тимиряева подчеркнула, что мягкость и женственность – сильные стороны актрисы.

«Она нерафинированная барышня. В ней есть драма, характер, обратите внимание на ее нос и как она раздувает ноздри, какой прямой у нее взгляд. Так что, такие женщины твердо идут к своей цели, но иногда, давая возможность мужчине решить ее проблемы. Поэтому мне очень понравилась деталь в образе с белым пышным платьем, в виде черной грубой обуви. Она как раз расставила акценты. 10 баллов», — заметила Тимиряева.

Образ Аглаи Сергей Никулин связал с ее профессией.

«Она играет фотографа, а они творческие люди. Поэтому предпочитают сочетать не очень сочетаемые для масс людей вещи. Как, например, тут — короткое свадебное платье и ботинки. Можно было добавить китчевых вещей, закреативить образ, а так – 9 баллов», — сказал Никулин.

А Кире Дихтяр свадебный наряд героини понравился больше всего.

«Ей досталась роль студентки-фотографа Юлии, которая запуталась в собственных чувствах, и художникам с помощью нескольких деталей костюма удалось отразить ее сложный характер. Грубые ботинки, яркие очки — то, что мы привыкли наблюдать на подростках, перекочевало в свадебный наряд нашей героини. Это отличный способ показать ее творческую составляющую, ветреность и возможно даже незрелость. 10 баллов!», — отметила Дихтяр.

Анастасия Самбурская – жена чиновника

Лариса Тимиряева сказала, что в ее архетипе есть что-то бунтарское и присутствует та искра, которая может разжечь пламя.

«Ей очень идет красный цвет. Она абсолютно соответствует своей героине, которую любит муж и не хочет ее ни на кого менять. От таких жен мужчины, как правило, не гуляют. Ее энергия поддерживает огонь его любви к ней, поэтому ему нужна только она. В ней его сила! Единственное, фасон платья немного старомоден, напоминает ретро. Она слишком живая для ретро. Поэтому поставлю 9 баллов», — отметила Тимиряева.

Сергей Никулин заметил, что по мнению среднестатистического зрителя супруга чиновника выглядит именно так.

«Элегантная, брутальная, деловая. И наряд она выбрала очень в точку. Ее образ сдержан, элегантен, но не скажу, что она выглядит изысканно, поэтому 9 баллов», — подчеркнул Никулин.

Кира Дихтяр считает, что актриса выглядит вполне органично и прекрасно отражает характер ее героини.

«В отличие от образа Бабушкиной, этот наряд куда лучше сочетается с образом жены успешного человека в российских реалиях. Платье превосходно сидит на шикарной фигуре Настасьи, но все же и здесь есть минус, который очень бросается в глаза – платье ужасно немодное как в целом, так и в деталях. Смотрится как привет из прошлого, но с другой стороны это так же отражает реалии, в которых мы живем, поэтому не будем занижать оценку. 10 баллов», — заключила Дихтяр.

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Такими были мнения экспертов о нарядах героинь. А вот что думает специалист по волосам по поводу их причесок? Ксения Бобылева отметила, что образ Оксаны Акиньшиной повседневный и незамудренный, поэтому у нее нет укладки, прическа выглядит просто и обыденно.

«Так же как у актрисы Кристины Бабушкиной, ее прическа проста, не подчеркивает ее деловой стиль и значимость должности. Образ Аглаи Тарасовой визуально демонстрирует о ее неопределенности и экстравагантности. Ее вьющиеся волосы подчеркивают и придают необычный вид вроде бы ничем не примечательной косы, заплетенной в косу набок. Прическа выглядит задорно и романтично. А у Анастасии Самбурской прическа, собранная на затылке на основе плетения, выглядит довольно нежно и празднично. Отлично подходит для вечернего выхода», — сказала Бобылева.

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Подводим итоги

Оксана Акиньшина в образе домохозяйки получила 9,3 балла. Кристина Бабушкина в роли жены генерал-майора – 8,3 балла. Сыгравшая студентку и фотографа Аглая Тарасова – 9,6 балла. А Анастасия Самбурская в образе жены чиновника – 9,3 балла.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева – стилист-имиджмейкер. Получила образование в международной школе имиджелогии Art in Style и Институте репутационных технологий «Арт & Имидж».

Сергей Никулин окончил факультет дизайна костюма в МХПИ, занимается созданием стильных образов для важных мероприятий и модных фотосессий. Его работы экспонируются на специализированных выставках. В прошлом году они имели большой успех в Гостином дворе на выставке «Образование и карьера».

Кира Дихтяр – модель международного класса, актриса, модный блогер. Участвовала в рекламных кампаниях разных спортивных брендов, в том числе Nike, что привело ее к первой fashion-кампании в качестве лица марки Abercrombie & Fitch. Украшала обложки Vogue, Glamour, In Style, GQ, Elle, Vanity fair, Cosmopolitan, Noise, Marie Claire, FHM, Maxim.

Ксения Бобылева – художник-модельер по парикмахерскому искусству. Опыт работы в индустрии красоты как женского мастера с 2016 года, в барберинге с 2019.

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