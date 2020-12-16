«Можно быть нарядной»: Алсу предстала в необычном платье миди Терехова из виртуального шелка

Алсу выступает на сцене с подросткового возраста. Она привыкла к постоянному вниманию публики. Девушка всегда старалась одеваться безупречно. Свой наряды она часто шьет на заказ. При этом певица следит, чтобы длина была уместной и нисколько не вульгарной, так как она мама троих детей. Но артистка не боится экспериментов. Так во время карантина она много времени проводила с дочками и полюбила носить широкие джинсы в молодежном стиле и спортивные костюмы.

С наступлением декабря у звезд прибавилось работы. Многие заранее купили себе несколько нарядов, чтобы выступать на сцене. А Алсу недавно представила платье свободного кроя с эффектом мерцания. Она посчитала, что такой наряд подойдет для празднования Нового года. А теперь певица облачилась в необычный наряд дизайнера Александра Терехова. Она позировала в силуэтном платье миди с узором в виде чешуи и металлическим отливом.

«Нарядным в Новой год от Terekhov можно быть по-разному. Можно быть нарядной в онлайне и собирать лайки и для этого Terekhov совместно с Replicant Fashion создали диджитал формат платьев. На фото я как раз в платье из виртуального шелка», — рассказала звезда.

Некоторые поклонники удивились такому выбору образа. При этом многие поразились тому, как Алсу молодо выглядит в 37 лет. «Wooowww, слов нет, шикарное платье!», «Такой чешуйчатый костюм Ихтиандра», «Длина платья вас укорачивает», «Платье просто бомба», «Она прям из будущего!!! Наверное она собралась встречать 2071 год», «Роскошный образ», — прокомментировали пост подписчики.

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