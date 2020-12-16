Зимний шик: Екатерина Климова в длинной шубе сливочного цвета отправилась гулять с собакой

Екатерина Климова является не только известной актрисой, но и многодетной мамой. Она воспитывает 18-летнюю дочку Елизавету от первого мужа, а также 14-летнего Матвея и 12-летнего Корнея от второго избранника Игоря Петренко. А в 2019 году артистка развелась с третьим мужем Гелой Месхи, от которого родила дочку Изабеллу. Теперь девушка совмещает работу и материнство. Многие поклонники восхищаются не только ее неиссякаемой энергией, но и тем, как выглядит звезда.

В 42 года Климова может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Она часто становится героиней глянцевых изданий. Девушка умеет выглядеть женственно и при этом она всегда избегает даже намека на вульгарность. Недавно актриса покрасовалась в изумрудном платье со шлейфом, сразив некоторых коллег своей красотой. А теперь Екатерина опубликовала фото, на котором гуляет с собакой.

В кадре девушка предстала в длинной шубе из натурального меха с капюшоном. Наряд сливочного цвета едва не сливался со снегом. Своего питомца актриса нарядила в комбинезон. Климова позировала вечером на улице у фонаря.

Поклонники стали обсуждать фото, так как ранее актриса призналась, что является домоседкой и не любит лишний раз покидать дом. С наступлением зимы ей все больше хочется проводить время в кругу семьи. «Какая красивая», «Вот это у вас шубка», «Такая Снегурочка», «Прям красавица», — стали писать пользователи Сети.

К слову, с наступлением холодов многие звезды купили шубы — это Ксения Бородина, Полина Гагарина, Ольга Бузова.

Смотрите также: